الجيش العراقي يؤمن طريق الموت.. صور

شفق نيوز/ باشرت الفرقة الخامسة للجيش العراقي في ديالى، اليوم الخميس، بتنفيذ خطة لتأمين وحماية كوادر صيانة وتأهيل طريق بغداد – كركوك بالتنسيق مع مديرية الطرق والجسور.

وقال مصدر اعلامي في الفرقة لوكالة شفق نيوز، إن قوة من الفوج الاول لواء 18 من الجيش وبتوجيه من قائد الفرق الخامسة اللواء عدنان سلمان وبامرة بامرة مساعد امر الفوج المقدم عدي محمد عباس نشرت، اليوم، دوريات راجلة ومتحركة ضمن قواطع المسؤولية لحماية الكوادر الفنية والهندسية التي تنفذ مشروع تأهيل وصيانة طريق كركوك - بغداد والذي تعرض للدمار والاضرار الكبيرة واصبح مسرحاً للحوادث المرورية المميتة.

واكد المصدر، أن الهدف من خطة التأمين تسريع وانسابية اعمال الصيانة تحت غطاء امني محكم وتفادي اي اعتداءات او حوادث ارهابية او تخريبية تطال الكوادر العاملة، لافتاً إلى أن الطريق يعد الخط الإستراتيجي والتجاري المهم الذي يربط بغداد بالمحافظات الغربية والمحافظات الشمالية .

ويطلق اهالي ديالى تسمية شارع أو طريق الموت على طريق الخالص- كركوك لكثرة الحوادث المرورية التي يشهدها جراء تضرره وتدمير قسم كبير منه جراء مرور الشاحنات المحملة بالحمولات والبضائع خارج الحدود والاوزان المسموح بها بعد سقوط النظام السابق عام 2003.