الثاني خلال 72 ساعة.. إخماد حريق اندلع بصهريج وقود وسط الأنبار (صور)

شفق نيوز- الأنبار

تمكنت فرق الدفاع المدني في الأنبار، يوم الخميس، من إخماد حريق اندلع في صهريج محمل بالوقود في شارع تجاري وسط مدينة الرمادي.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحريق اندلع بالصهريج في شارع "المستودع" وسط مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وتمكنت فرقها من السيطرة على النيران ومنعها من الامتداد إلى المحال التجارية القريبة.

وأكدت أن الحادث أسفر عن أضرار مادية اقتصرت على الصهريج فقط، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من حادث مشابه حيث تمكنت فرق الدفاع المدني في الأنبار من السيطرة على حريق اندلع في صهريج داخل إحدى محطات الوقود في مدينة الرمادي، يوم الاثنين الماضي.

وذكرت المديرية، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الفرق باشرت عمليات الإخماد فور وصولها إلى موقع الحادث، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المحطة.

وأشارت إلى أن الأضرار اقتصرت على الصهريج فقط، فيما تم إنقاذ محطة الوقود بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية تُذكر.