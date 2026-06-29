التربية العراقية: نتائج الثالث المتوسط خلال يومين

شفق نيوز- بغداد

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد، يوم الاثنين، أن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعداً رسمياً لإعلان نتائج امتحانات المرحلة المتوسطة، مشيراً إلى أن الإعلان سيتم فور استكمال الإجراءات الفنية.

وقال السيد، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التربية لم تحدد حتى هذه اللحظة موعد إعلان نتائج المرحلة المتوسطة، وحينما يكون هناك موعد رسمي سيتم الإعلان عنه".

وأضاف أن "مرحلة التصحيح انتهت أمس، فيما تجري حالياً عمليات التدقيق، ومن المرجح إعلان النتائج خلال اليومين المقبلين".

وأوضح أن "نتائج هذا العام ستُعلن عبر آلية جديدة، بعد استكمال المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، إذ سيتمكن الطلبة من الاطلاع على نتائجهم باستخدام الاسم وكلمة المرور (الباسوورد)، مبيناً أن استكمال هذه الإجراءات الفنية يتطلب بعض الوقت".