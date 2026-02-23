التربية العراقية تعلن "الإنذار الأعلى" للسلامة في المدارس

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، حالة "الإنذار الأعلى" للسلامة في المدارس، وحماسبة المقصرين فورا، على خلفية وفاة طفل في إحدى مدارس الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير التربية وكالة أحمد الأسدي، وجه بتطبيق إجراءات صارمة لضمان أعلى معايير السلامة في جميع مشاريع ترميم المدارس، مؤكداً أن حماية الطلبة والملاكات التربوية تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف".

وشدد الأسدي، بحسب البيان "على الالتزام الكامل بشروط السلامة المهنية، وتنفيذ أعمال الترميم بعد انتهاء الدوام الرسمي حصراً، مع تكليف شعب الصحة والسلامة بمتابعة ميدانية دقيقة في جميع المديريات، وتحميل المديرين العامين ومديري الأبنية المدرسية المسؤولية المباشرة عن أي إهمال أو تقصير، موجهاً بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لرفع تقريرها خلال (24) ساعة ومحاسبة المقصرين وفق القانون،عقب سقوط نوافذ على أحد تلاميذ مدرسة احمد الوائلي في الديوانية أدت الى وفاته".