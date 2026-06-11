التربية العراقية تعلق بشأن منشورات تسريب أسئلة وتأجيل الامتحانات

شفق نيوز- بغداد

حذرت وزارة التربية العراقية، مساء اليوم الخميس، من بعض المنشورات المتداولة عن تسريب أسئلة أو تأجيل للامتحانات، مؤكدة أن هناك قضية قيد التحقيق، ولا تؤثر على الاستعدادات للامتحانات العامة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز: "ننوه إلى الحذر من بعض المنشورات التي تتناول معلومات لا صحة لها، ويتم تداولها عن تسريب أسئلة أو تأجيل للامتحانات أو أي شيء".

وتابع أن "هناك قضية قيد التحقيق، وليس لها علاقة أو تأثير على استعدادات الوزارة للامتحانات العامة"، مضيفاً مخاطباً الطلبة: "ركزوا واستعدوا بشكل جيد، التوفيق والنجاح حليفكم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد النائب باسم الغرابي، بنتائج زيارة أجراها إلى وزير التربية، تضمنت اتخاذ إجراءات تتعلق بالنزاهة الامتحانية وحماية حقوق الطلبة، على خلفية ملف الدفاتر الامتحانية وحالات التسريب.

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد تناولت معلومات عن ضبط أكثر من 50 دفتراً امتحانياً مهرباً بمطار بغداد، تضمنت 7 دفاتر تحتوي على إجابات كاملة لطالبة من أبناء "المتنفذين"، بحسب التقارير.

ومن المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل امتحانات نهاية السنة للمرحلة الإعدادية المنتهية (البكالوريا).