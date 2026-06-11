امتحانات البكالوريا.. إغلاق مدرسة ومنع الأسئلة الخارجية

شفق نيوز- بغداد

أفاد النائب باسم الغرابي، يوم الخميس، بنتائج زيارة أجراها إلى وزير التربية، تضمنت اتخاذ إجراءات تتعلق بالنزاهة الامتحانية وحماية حقوق الطلبة، على خلفية ملف الدفاتر الامتحانية وحالات التسريب.

وقال الغرابي في تصريح، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه حرصاً على نزاهة العملية الامتحانية وحماية لجهود الطلبة، تمت زيارة وزير التربية وتوجيه سؤال برلماني رسمي لكشف الحقائق المتعلقة بحادثة الدفاتر الامتحانية وحالات التسريب.

وأضاف أن أبرز الإجراءات والنتائج الفورية تضمنت تشكيل لجنة تحقيقية مختصة لمحاسبة كل من يثبت تقصيره، وإغلاق إحدى المدارس التي وردت بحقها معلومات تستوجب التحقيق الفوري، فضلاً عن التأكيد على أن تكون الأسئلة من ضمن المنهج حصراً لتجنيب طلبة المراحل المنتهية أي إرباك.

وأكد الغرابي استمرار متابعة هذا الملف رقابياً وتشريعياً لضمان تكافؤ الفرص والعدالة للجميع.

ومن المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل امتحانات نهاية السنة للمرحلة الإعدادية المنتهية (البكالوريا).