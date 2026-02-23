التربية العراقية تطلق خدمة إلكترونية حديثة للطلبة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، إطلاق المرحلة الأولى لخدمة إلكترونية حديثة عبر تطبيق "سوبر كي".

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد "تم إطلاق خدمة إلكترونية لاستلام نتائج اعتراضات الامتحانات عبر تطبيق سوبر كي".

وأوضحت الوزارة أن "هذه الخدمة تمكن الطلبة من إرسال واستلام نتائج اعتراضاتهم على الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي الحالي بكل سهولة وسرعة، دون الحاجة للتنقل أو الانتظار الطويل".

ودعت الوزارة الطلبة إلى الاستفادة من الخدمة عبر التطبيق الرسمي "حمل التطبيق، وارسل اعتراضك، واستلم نتيجتك بسهولة".