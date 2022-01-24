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التربية العراقية تصدر قراراً عاجلاً بخصوص السادس الاعدادي

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-24T20:06:28+0000
التربية العراقية تصدر قراراً عاجلاً بخصوص السادس الاعدادي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، مساء الاثنين، عن قرارات جديدة تخص امتحانات طلبة السادس الاعدادي.

وذكر بيان للتربية، "بناءً على ما جاء بقرار هيئة الرأي بجلستها المرقّمة (١) في ٢٠٢٢/١/١٩ السماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة وللدراستين (الصباحية والمسائية) الراسبين منهم بدرس واحد او درسين لسنتين او لسنة واحدة للعام الدراسي (2020-2021) بأداء الامتحانات وفق نظام المحاولات للعام الدراسي (2021-2022) تنسب الآتي:

١- يشمل الطلبة بالمحاولات الراسبين بدرس واحد او درسين للعام الدراسي (2020-2021) وللدراستين الصباحية والمسائية ويشترط أن تكون لديه سنة رسوب واحدة في الصف السادس الاعدادي او سنتين متتالية

2- يعفى الطالب المشمول بالمحاولات من أداء الامتحانات الفصلية ونصف السنة.

3- يحتفظ الطالب المشمول بالمحاولات برقمه الامتحاني للعام الماضي ولا يجوز نقله الى مدرسة اخرى

٤- تقوم مراكز فحص الدراسة الاعدادية بإعداد الاستمارة الخاصة بالطلبة المشمولين بنظام المحاولات وارسالها الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة.

5- يكون العام الدراسي (2021-2022) هو آخر عام يتم العمل فيه بنظام المحاولات.

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