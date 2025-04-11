التدريسي بجامعة تكريت.. أوراقه ستحال للقضاء فماذا عن "الطالبة"؟

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، بأن الأستاذ الجامعي المتهم بقتل منتسب أمني خلال ضبطه بوضع جنسي مع طالبة، سترفع أوراقه التحقيقية للقضاء يوم الثلاثاء المقبل، فيما بين أنه تم الكشف عن شكاوى عدة بالتحرش مسجلة ضده سابقا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأولية مع التدريسي في جامعة تكريت، المتورط بقتل حارس أمني، بعد أن ضبطه بسيارته بوضع مخل مع طالبة، أشارت إلى وجود حالات تحرش سابقا وشكاوى مسجلة ضده بهذا الخصوص".

وأضاف أن "أوراقه التحقيقية سترفع للقضاء يوم الثلاثاء المقبل، بتهمتي القتل العمد والتحرس الجنسي".

وبشأن الطالبة التي ضبطت مع التدريسي، أوضح المصدر، أنه "جرى استدعائها للتحقيق بهدف الإدلاء بإفادتها فقط، دون أن يتم احتجازها".

وكشف مصدر محلي في صلاح الدين، يوم أمس، تدريسي في كلية التربية الرياضية بجامعة تكريت كان على علاقة مع إحدى الطالبات في الجامعة وكان يصطحبها معه بسيارته وفي وضع جنسي داخل الحرم الجامعي، وتم إبلاغ الأمن الجامعي بذلك، وتم نصب كمين لضبط التدريسي والطالبة متلبسان، لكن التدريسي لاحظ وجود أمن الجامعة وقام بدهس أحدهم (ع. م. الجميلي)، للهروب من الكمين، مبيناً أن المنتسب الأمني أصيب بنزف داخلي وفارق الحياة في المستشفى.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم أمس الخميس، عزل التدريسي في جامعة تكريت، (عمر فلاح عبد عباس) لـ"ارتكبه فعل خطير وعدم حفاظه على كرامة الوظيفة العامة"، إثر حادثة الدهس التي تعرض لها حارس أمني في الجامعة بعدما ضبط الأخير للتدريسي وهو يقيم علاقة "جنسية" مع إحدى الطالبات في الحرم الجامعي.

كما أصدرت جامعة تكريت، إيضاحاً بشأن حادثة وفاة الموظف (مصطفى عامر لطيف مجهد) والإجراءات التي اتخذتها بحق التدريسي، مؤكدة أنها اتخذت إجراءا سريعا عبر القبض على التدريسي وتسليمه للقضاء، وتشكيل لجنة بتوجيه من رئيس الجامعة، كما وجه بمتابعة حالة المتوفى من أول دخوله للمستشفى إلى نقله لمستشفيات أربيل ولحد آخر لحظة، وقام رئيس الجامعة بزيارته شخصياً في مستشفيات أربيل، وأوصت اللجنة بعزل التدريسي وتمت متابعة إصدار الأمر الوزاري بالعزل، وهناك متابعة لحقوق الموظف المتوفى.