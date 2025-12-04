التجارة تطلق مؤتمرها الثاني لمكافحة المخدرات وتعلن إجراءات للسيطرة على المنافذ (صور)

شفق نيوز- بغداد

أطلقت وزارة التجارة، يوم الخميس، مؤتمرها الثاني لمكافحة المخدرات تحت شعار "المخدرات آفة تهدد حاضر ومستقبل أبنائنا"، وذلك على أرض معرض بغداد الدولي، بحضور وزير التجارة وممثلين عن وزارات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وسط تأكيدات على خطورة تنامي ظاهرة التعاطي وانتشار المواد المخدرة المصنَّعة بين شريحة الشباب.

وقال وكيل الوزارة ستار الجابري، لوكالة لشفق نيوز، إن "الوزارة تعمل بدور مهم وكبير لضبط إيقاع الاستيراد والتصدير عبر منافذها ومؤسساتها، ومنع دخول المواد الممنوعة التي تشكل تهديدا مباشراً للمجتمع"، مشيرا إلى "وجود تنسيق مشترك مع وزارتي الصحة والداخلية والجهات الأمنية للحد من تهريب أو تداول أي مواد خطرة".

من جانبه، قدّم ممثل وزارة الداخلية العقيد أيسر عباس عرضاً موسعاً حول أخطر أنواع المخدرات المتداولة حالياً، وعلى رأسها "الكريستال" و"الكبتاغون"، باعتبارهما "مواد مصنعة تُحدث أضراراً جسيمة وسريعة على المدمنين"، مؤكداً "ضرورة متابعة الأهالي لسلوكيات أبنائهم، مثل ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة لإخفاء آثار الحقن، وقلة النوم، والسهر الطويل".

أما رئيسة منظمة بغداد لرعاية المرأة والطفل، فاتن الشمري، فقد دعت إلى "تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الإدمان"، لافتة إلى أنهم "عملوا بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية على معالجة المدمنين بشكل سري لحمايتهم من أي تبعات اجتماعية".

وأشارت إلى أن "عدداً من الأهالي أبدوا رغبة حقيقية في العلاج، فيما ما يزال آخرون يخشون وصمة العار أو التعقيدات العشائرية المرتبطة بملف الإدمان".