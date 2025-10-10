التجارة العراقية توضح حقيقة عدم صلاحية "البريمكس" في الطحين

شفق نيوز- بغداد

ردت وزارة التجارة العراقية، يوم الجمعة، على ما يتداول في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحية مادة "البريمكس" المضافة إلى الطحين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تنفي الادعاءات المتداولة بشأن عدم صلاحية مادة (البريمكس) المضافة إلى الطحين"، مؤكدة أن "المادة تخضع لفحوصات دقيقة من قبل الجهات الرقابية والفنية المختصة قبل إدخالها في عمليات الخلط والإنتاج".

وأوضحت أن "(البريمكس) هو مزيج من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي تُضاف إلى الطحين بهدف دعم الأمن الغذائي وتحسين القيمة التغذوية"، مشيرة إلى أن "جميع الشحنات المستوردة تمر عبر سلسلة من الفحوصات المخبرية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فضلاً عن رقابة الشركة العامة لتصنيع الحبوب".

وفيما يتعلق بأسعار المادة وآلية تجهيزها، بينت الوزارة أنها "فاتحت الملحقيات التجارية العراقية في عدد من الدول لجمع العروض من الشركات العالمية الرصينة، كما تم الإعلان عن مناقصة بشكل رسمي لاختيار أفضل الأسعار وأجود المواصفات، بما يضمن الشفافية وتحقيق المصلحة العامة".

وشددت على أن "كل ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحية المادة أو تسببها بأضرار صحية هو عارٍ عن الصحة ويفتقر إلى الأسس العلمية"، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وتوعدت وزارة التجارة بأنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تروّج لمثل هذه الادعاءات المغرضة التي تثير البلبلة وتمس الأمن الغذائي للمواطنين".