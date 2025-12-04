البصرة.. إنقاذ طفل تناول حبوب منع الحمل

شفق نيوز- البصرة

شهدت محافظة البصرة، مساء الخميس، حادثة غريبة حيث تناول طفل في الثانية من عمره ست حبوب من موانع الحمل عن طريق الخطأ، ما أدى إلى دخوله في حالة حرجة وفقدان شبه كامل للوعي، قبل أن يتمكن فريق طبي في طوارئ مستشفى القرنة العام من إنقاذ حياته.

وأفادت دائرة صحة البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الفرق الطبية والتمريضية باشرت فور وصول الطفل بإجراءات عاجلة شملت غسل المعدة وتقديم الإسعافات اللازمة، ثم ابقاءه تحت المراقبة الدقيقة لحين استقرار علاماته الحيوية".

وأضافت الدائرة، في بيانها أن "حالة الطفل تحسنت بعد أكثر من ساعتين من الرعاية المتواصلة"، مؤكدا "مغادرته المستشفى وهو بصحة جيدة".