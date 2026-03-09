البصرة.. مشاهد حصرية من منفذ الشلامجة بعد قصف الجانب الإيراني

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر في منفذ الشلامجة الحدودي جنوبي محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم الاثنين، باستمرار الحركة التجارية عبر المنفذ مع إيران رغم قصف ساحة التبادل في الجانب الإيراني.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز في مقاطع فيديو تنشرها أدنها، استمرار حركة الشاحنات والمسافرين في منفذ الشلامجة وذلك بعد سماع دوي انفجارات عنيفة وتصاعد النيران من الجانب الإيراني بالقرب من الحدود العراقية.

وكان عدد من أهالي البصرة قالوا لوكالة شفق نيوز، إنهم سمعوا دوي انفجارات شديدة أحصوا منها 17 انفجاراً متتالياً ثم أعقبها ما يقارب ثمانية انفجارات أخرى، جميعها في الجانب الإيراني وعلى مقربة من الحدود العراقية.

وتأتي هذه التطمينات في ظل مخاوف من تأثير أي إجراءات تتعلق بالمنافذ الحدودية على استقرار السوق المحلية وأسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العراق، رغم تأكيدات وزارة التجارة العراقية بأن الوضع الغذائي في العراق مستقر وتحت السيطرة ولا توجد أي مؤشرات تدعو إلى القلق بشأن توفر المواد الغذائية في الأسواق، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران.

من جهته، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، أمس الأحد، استمرار دخول البضائع إلى العراق على مدار 24 ساعة من دون توقف، مشيراً إلى أن المنافذ لن تتأثر بالأحداث الجارية في المنطقة.

بدورها أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الثلاثاء الماضي، اعتماد إجراءات "استثنائية" مؤقتة تهدف إلى تسريع انسيابية البضائع وتقليل فترات التكدس في الموانئ، بما يعزز استقرار سلاسل الإمداد ويدعم النشاط الاقتصادي الوطني، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة عموماً والموانئ على وجه الخصوص.

وتأتي هذه التطورات في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.