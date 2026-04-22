البصرة خارج قيود "كوبون" الغاز: التجهيز مستقر والمطاعم لم تغلق

شفق نيوز- البصرة

مع استمرار تداعيات أزمة الغاز في البلاد، وتراجع الإنتاج المحلي نتيجة تأثره بالظروف الإقليمية، تشهد محافظة البصرة استقرار بهذا الملف، عبر استمرار التجهيز وعدم استخدام "الكوبون الإلكتروني".

وقال مدير شركة غاز الجنوب علي سلمان لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة كانت تنتج سابقاً 6 آلاف طن من غاز الطبخ، لكن مع تأثيرات الحرب الإقليمية انخفض الإنتاج إلى ألفي طن"، مبيناً أن "إجمالي إنتاج العراق يبلغ حالياً نحو 5 آلاف طن يومياً، مقابل استهلاك يصل إلى 5500 طن، وهذا العجز الطفيف تم معالجته عبر الخزين الجوفي والسطحي".

وفي ظل هذا التراجع بالإنتاج، اعتمدت وزارة النفط نظام الكوبون النفطي عبر تطبيق "سوبر كي" لتنظيم توزيع اسطوانات الغاز في بغداد وعدد من المحافظات، خصوصاً لقطاع المطاعم، بهدف ضبط الاستهلاك وتقليل الضغط على الإمدادات.

بالمقابل، أكدت مصادر مسؤولة أن "البصرة لم تدخل ضمن نطاق الأزمة الحادة، حيث استمرت عملية البيع بالأسعار الرسمية التي تبدأ من 5 آلاف دينار لتصل إلى المستهلك بنحو 7 آلاف دينار"، مشيرة إلى أن "معدلات التجهيز ارتفعت من نحو 20 ألف اسطوانة يومياً إلى أكثر من 30 ألفاً لتغطية زيادة الطلب".

وأضافت أن "المحافظة لم تعتمد نظام الكوبون عبر تطبيق (سوبر كي)، وما تزال عملية التوزيع تتم عبر المحطات والساحات الأهلية والحكومية بانسيابية، من دون تسجيل شحة تُذكر".

من جهته، قال صاحب أحد أقدم مطاعم البصرة أبو حسن: إن "الأزمة لم تؤثر على عمل المطاعم في المحافظة، ولم تُسجل أي حالات إغلاق، كما أن استلام اسطوانات الغاز ما يزال يتم عبر الوكلاء الجوالين وبالآلية السابقة".

ومع توقف تصدير النفط وتقليل معدلات إنتاجه، انخفضت كميات الغاز المستخرج، ما فرض تحديات تشغيلية دفعت الجهات المعنية إلى اعتماد خطط بديلة لضمان استقرار الإمدادات، خصوصاً لمحطات توليد الكهرباء والسوق المحلية.

وفي هذا الصدد قال مدير شركة غاز الجنوب، علي سلمان مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "إنتاج الغاز الخام قبل الأزمة كان يصل إلى نحو 1200 مليون قدم مكعب قياسي، لكنه انخفض حالياً إلى حدود 400 مليون قدم مكعب قياسي، نتيجة تراجع إنتاج النفط"، مبيناً أن "هذا الانخفاض انعكس على الغاز الجاف والسائل والمكثفات".