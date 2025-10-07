البصرة.. تعليق تظاهرات الدير بعد تعهّدات حكومية بتحسين الخدمات

شفق نيوز- البصرة

أعلن قائد الحراك الشعبي في قضاء الدير شمالي البصرة، الشيخ مثنّى الربيعي، يوم الثلاثاء، تعليق التظاهرات السلمية مؤقتًا ابتداءً من اليوم، بعد حصول توافقات مع الجهات الحكومية المعنية بملف الماء والخدمات، مشيراً إلى أنّ القرار جاء استجابةً لتعهّد رسمي بتنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين واقع المياه في القضاء ونواحي الشافي والنشوة والمصطفى.

وقال الربيعي، لوكالة شفق نيوز: إن "قرار تعليق التظاهرات في هذه المرحلة يأتي إفساحًا للمجال أمام الجهات التنفيذية لتباشر بتنفيذ وعودها التي قطعتها أمام الأهالي، وقد لمسنا تجاوبًا إيجابيًا من بعض الدوائر الحكومية التي أبدت استعدادًا فوريًا لمعالجة الأزمة".

وأضاف: "نحن نراقب الوضع عن كثب، وسنواصل المتابعة الميدانية لحين تنفيذ المشاريع المعلنة بالكامل"، موضحاً أنّ "الحراك الشعبي لا يسعى إلى التصعيد بقدر ما يسعى إلى تحقيق المطالب المشروعة بالطرق السلمية والقانونية، ولن نتراجع عن حقّنا في الخدمات الأساسية".

وختم بالقول، إن "الحراك سيحتفظ بحقه الدستوري في العودة إلى التظاهر السلمي في حال تخلّفت الجهات المعنية عن وعودها، مؤكداً "نأمل أن تكون هذه الوعود صادقة وأن تُترجم على الأرض، فالماء والخدمات ليست مطالب كمالية بل حقوق إنسانية لا يمكن التنازل عنها".

وشهد قضاء الدير شماليّ البصرة خلال الأيام الماضية اعتصامًا مفتوحًا شارك فيه المئات من الأهالي، جرى خلاله قطع الطرق الرئيسة الرابطة بالمحافظات، إضافةً إلى الطريق المؤدّي إلى حقلي مجنون والفيحاء النفطيَّين، وذلك للضغط على الجهات المعنية للإسراع في معالجة أزمة المياه والخدمات المتردية في القضاء.