البرلمان يناقش إدراج تعويضات الحرب في موازنة 2021

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي، نعيم الكعود، عن مناقشة البرلمان، خلال جلسته يوم السبت، ملف تعويضات الحرب ضد داعش وإمكانية ادراجه ضمن موازنة 2021.

وأضاف الكعود وهو نائب عن محافظة الانبار غربي العراق، لوكالة شفق نيوز، أن "البرلمان ناقش أيضا كيفية توزيع الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى إطفاء ديون المزارعين في المناطق المحررة من تنظيم داعش، كون احتلت أراضيهم وليس لهم ذنب لتحمل هذه الديون".

وأشار إلى "مناقشة ملف المفسوخة عقودهم من عناصر الأجهزة الأمنية، وحشد الدفاع والمطالبة بأن يكون لهم درجات وظيفية وتخصيص مالي، كونهم يأدون واجبهم للسنة السابعة على التوالي دون مخصصات مالية"

وبين الكعود، "جلسات البرلمان حتى الان هي مطالبات وتعديلات لا اكثر، وذلك لحين إقرار الموازنة في غضون عشرة أيام أخرى او اكثر، كونها لم تكن بالمستوى المطلوب".

وكان البرلمان قد أنهى خلال جلسته السبت مناقشة مشروع الموازنة على أن يصوت على بنودها في الجلسات المقبلة.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.