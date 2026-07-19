البرلمان يعتزم استضافة وزير الكهرباء لمناقشة الأزمة قبل الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- بغداد

أكد برلمانيان في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، موافقة رئاسة البرلمان على استضافة وزير الكهرباء خلال الجلسات المقبلة، لمناقشة تداعيات تردي واقع المنظومة الكهربائية في البلاد، في وقت دعت فيه لجنة الكهرباء النيابية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الوقود وتنويع مصادر الطاقة.

وقال النائب عن محافظة النجف، علي حاتم، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب وافق على طلب الأعضاء باستضافة وزير الكهرباء لمناقشة أزمة الطاقة، ولاسيما في عدد من المحافظات.

وأضاف أن النواب طلبوا أيضاً من رئيس مجلس النواب عقد جلسة أخرى لمتابعة ملف الخدمات بالتنسيق مع الحكومة، مشيراً إلى أن محافظة النجف تشهد انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي، خصوصاً خلال فصل الصيف، في وقت يطالب فيه المواطنون ممثليهم بتحسين مستوى الخدمات.

ودعا حاتم رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة ملف الكهرباء بشكل مباشر، لافتاً إلى أن وزير الكهرباء تسلم مهامه حديثاً، وعليه العمل على تحسين واقع الخدمة، ولاسيما في المحافظات التي تستعد لاستقبال الزيارة المليونية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، فلاح جرمط، إن أزمة الكهرباء ليست وليدة اللحظة، وإنما جاءت نتيجة غياب التخطيط الشامل، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلات قطاع الكهرباء.

وأضاف، في مؤتمر صحفي لوكالة شفق نيوز، أن المسؤولية الوطنية تقتضي من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة، والإسراع في تأمين الغاز، سواء من الجانب الإيراني أو عبر البحث عن بدائل للاستيراد من دول الخليج أو أي مصادر أخرى متاحة.

وأكد جرمط أن اللجنة تدعو الحكومة إلى وضع خطط واضحة ومعلنة لتنويع مصادر الطاقة والوقود، مشدداً على أن المواطنين "لم يعودوا يتحملون المزيد من الوعود"، وأن توفير الخدمات الأساسية يمثل حقاً دستورياً.

وأشار إلى أن لجنة الكهرباء النيابية تطالب باستضافة وزير الكهرباء يوم الخميس المقبل للإجابة عن استفسارات النواب وشرح آليات معالجة أزمة الكهرباء.

وكانت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اجتمعت في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي بوزير الكهرباء سعدي وهيب، لمناقشة واقع الطاقة ومتابعة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية