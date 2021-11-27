الانبار تؤشر هجرة للشباب باتجاه كوردستان هرباً من الفقر

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء عنه غربي محافظة الأنبار، سعد الفياض، اليوم السبت، تزايد اعداد المهاجرين من أبناء القضاء وباقي المناطق الغربية في الانبار، نحو إقليم كوردستان وباقي مدن البلاد، بحثاً عن فرص عمل، تنجيهم وعوائلهم من أزمة الفقر.

وقال الفياض في حديثه لوكالة شفق نيوز"، إن "قضاء عنه يعد من أقل الاقضية احتواءاً للنازحين، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من سكان القضاء لا يزالوا في مخيمات النزوح، إلا أننا نواجه هجرة عكسية في عنه، حيث أن أعدادا كبيرة بدأت الهجرة من القضاء باتجاه اقليم كوردستان وباقي مدن البلاد".

وبين الفياض، أن "غالبية المهاجرين من قضاء عنه، هم من فئة الشباب والخريجين، وذلك نتيجة انعدام فرص العمل في القضاء، وكثرة العاطلين عن العمل، حيث ان عدد الخريجين العاطلين عن العمل في عنه بلغ اكثر من 3000 شخص".

وأكد الفياض ان، "عدداً كبيراً من سكان عنه، وخاصة سكنة المناطق المحيطة بالقضاء، والقرى والارياف وتحديدا ناحية الريحانة، كل اعتمادهم هو على الزراعة وصيد الاسماك، وهذا لم يتوفر بسبب انعدام الدعم من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة الى سوء تجهيز الطاقة الكهربائية، فضلا عن عدم تنظيم مسألة الاستيراد والتصدير بالنسبة للمحاصيل الزراعية".

واشار، إلى أن "مناطق قضاء عنه تشتهر بزراعة البطاطا، وفي هذا العام قام المزارعين ببيعها بمبلغ لا يزيد عن 150 دينار فقط، للكيلو غرام الواحد، وهذا السعر لا يتلائم مع تكاليف زراعتها وحجم اتعابهم".

وطالب الفياض، بضرورة "توفير الدعم من قبل وزارة الزراعة وباقي وزارات الدولة، خصوصاً مع ارتفاع نسبة البطالة واعداد المهاجرين من القضاء وباقي المناطق الغربية".