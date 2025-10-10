افتتاح مركز للطب النووي جنوبي العراق

شفق نيوز- البصرة

شهدت مدينة البصرة الغنية بالنفط - أقصى جنوب العراق - يوم الجمعة، افتتاح مركز للطب النووي في خطوة وصفت بـ"النوعية والمتميزة" في مجال الرعاية الصحية المتقدمة.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن وزيرها حيان عبد الغني السواد افتتح مركز البصرة للطب النووي، وقال: "نحتفي اليوم بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وتجهيز مركز الطب النووي، والذي يأتي ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية التي تنفذها شركة نفط البصرة – هيئة تشغيل حقل الزبير، بالتعاون مع المشغل الرئيسي شركة ENI الإيطالية".

وأشار الوزير إلى أن "هذا المشروع يمثل خطوة نوعية ومتميزة في مجال الرعاية الصحية المتقدمة، ويؤكد أن التنمية في القطاع النفطي لا تقتصر على إنتاج وتصدير النفط والغاز فحسب، بل تمتد لتشمل الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية الصحية والتعليمية والخدمية، خدمةً لأبناء البصرة والعراق عامة".

وأوضح أن "المرحلة الأولى شهدت إنشاء وتجهيز المركز بأحدث التقنيات الطبية، واليوم نعلن بدء المرحلة الثانية من هذا المشروع، والتي تتضمن عقد التشغيل والصيانة والتدريب للكادر الطبي والفني، بالتعاون مع شركة (بروجتي بلانت) الإيطالية، بما يضمن استدامة العمل بالمركز وفق أعلى المعايير العالمية".