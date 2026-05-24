افتتاح علوة خضار جديدة يشعل احتجاجات في كركوك

شهدت محافظة كركوك، يوم الاحد، احتجاجات كبيرة نظمها عاملون في علوة بيع الخضار والفواكه أمام مبنى بلدية كركوك، اعتراضاً على افتتاح علوة شعبية ثانية شمالي المحافظة.

وقال محافظ كركوك محمد سمعان آغا، خلال حضوره الميداني بين المحتجين، إن "كركوك تمتلك علوة نموذجية، ونحن حريصون على تعظيم إيرادات الدولة، وضمان خدمة شريحة كبيرة من العاملين، والحفاظ على استقرار الأسعار وخدمة مواطني كركوك"، موجهاً بـ"التريث في إقامة العلوة الشمالية لحين دراسة الموضوع بشكل أوسع".

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المئات من العاملين في العلوة الجنوبية رحبوا بموقف المحافظ، وقرروا رفع خيمة التظاهر بعد الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين دعمهم لإدارة كركوك والقوات الأمنية.

وقال أحد العاملين في علوة كركوك ويدعى كرار صلاح، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "بلدية كركوك كانت قد حددت اليوم، موعداً للمزايدة العلنية الخاصة بتأجير علوة تقع شمالي كركوك على طريق الخولي، الأمر الذي يهدد أرزاق أكثر من 500 عامل في العلوة الشعبية الرئيسية الواقعة عند المدخل الجنوبي لكركوك قرب مبنى المحافظة الجديد".

وأضاف أن "العاملين نصبوا خيمة احتجاج أمام مبنى بلدية كركوك رفضاً لافتتاح العلوة الجديدة".

وأوضح أن "الخيمة رُفعت لاحقاً بعد تدخل المحافظ والاستماع إلى مطالب المحتجين".

من جهته، قال مصدر في بلدية كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "إنشاء علوة الخضار الجديدة جاء ضمن خطة البلدية لتعظيم واردات الدولة وزيادة الإيرادات، وإن المشروع حاصل على موافقات وزارية، وتم تحديد موعد إجراء المزايدة اليوم الأحد وفق السياقات الإدارية والقانونية".

وأضاف المصدر أن "اعتراض العاملين في علوة كركوك، ونصبهم خيمة أمام مبنى البلدية، حال دون إقامة المزايدة الخاصة بمشروع العلوة الشمالية للخضار".

ولفت إلى أن "تدخل محافظ كركوك أسهم في تهدئة الأوضاع، فيما سيتم حسم الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالمشروع خلال الأيام المقبلة".