"اعتدال".. برنامج تأهيلي لسجناء التطرف في "الحوت" بدعم من التحالف الدولي

شفق نيوز- ذي قار

تعمل السلطات العراقية في سجن الناصرية المركزي "الحوت" بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، على تنفيذ برنامج يحمل اسم "اعتدال" برعاية التحالف الدولي ضد "داعش".

ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل السجناء الذين كانوا مرتبطين بتنظيم "داعش"، عبر ورش فكرية وسلوكية ومهنية ترسخ قيم نبذ التطرف وتمكّن النزلاء من الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم والمساهمة في بنائه بصورة إيجابية.

ويتضمن البرنامج محاضرات يقدمها رجال دين معتدلون وخبراء في علم النفس والاجتماع، إلى جانب دورات في التعليم المهني والحرفي، بما يتيح للنزلاء فرصاً حقيقية لبناء حياة جديدة بعيداً عن الفكر المتشدد.

وأعلن التحالف الدولي اليوم الاثنين دعمه للجهود العراقية في مجال برامج إعادة التأهيل ومكافحة التطرف داخل السجون، مشيداً بمشروع "اعتدال" الذي يُنفّذ داخل السجون ذات التصنيف الأمني العالي، وفي مقدمتها سجن الناصرية.

وأشار التحالف في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن "مثل هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المستدام، من خلال معالجة الأسباب الفكرية والاجتماعية التي تقف وراء التطرف والعنف".

وفي السياق، قال المختص في شؤون الجماعات المسلحة حسن عطا الله، إن "برنامج (اعتدال) يمثل تجربة مهمة في مقاربة فكرية وإنسانية مع ملف السجناء المتورطين بالإرهاب، إذ يسعى إلى تحويل السجن من مجرد مكان للعقوبة إلى فضاء لإعادة بناء الوعي".

وأضاف عطا الله لوكالة شفق نيوز أن "نجاح البرنامج يعتمد على استمرار المتابعة بعد الإفراج عن السجناء، وتوفير فرص حقيقية لهم في العمل والتعليم، لأن غياب هذه الخطوات قد يؤدي إلى عودتهم مجدداً إلى مسارات التطرف".

وبحسب مصادر في وزارة العدل العراقية تحدثت لوكالة شفق نيوز، فإن البرنامج يشمل في مرحلته الأولى نحو 250 نزيلاً من سجن الناصرية، على أن يتوسع تدريجياً ليشمل سجوناً أخرى خلال العام المقبل، فيما تستمر كل دورة تأهيلية لمدة ثلاثة أشهر تتضمن محاضرات فكرية وسلوكية واختبارات تقييم نفسي.

وأكدت المصادر أن هدف البرنامج هو "تحصين السجناء من الفكر المتطرف، وتوفير بدائل فكرية وإنسانية ومهنية تعزز فرص اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم".