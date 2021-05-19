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استنفار في صلاح الدين لمواجهة "حرب الحنطة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-19T13:44:01+0000
استنفار في صلاح الدين لمواجهة "حرب الحنطة"

شفق نيوز/ وجه محافظ صلاح الدين، رئيس اللجنة الامنية العليا، عمار جبر خليل، يوم الأربعاء، برفع جهوزية المؤسسات الأمنية والخدمية في المحافظة للحيلولة دون اندلاع الحرائق المتكررة بالتزامن مع موسم حصاد محصول القمح.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "طالب الدوائر الأمنية والخدمية والدفاع المدني بالتعاون مع المزارعين لمواجهة مخاطر الحرائق مع بدء موسم حصاد الحنطة".

ودعا خليل، بحسب البيان، في "اتصالات ومتابعات مع كبار مسؤولي وزارتي الزراعة والتجارة، إلى تقديم دعم اضافي لحكومة المحافظة والمزارعين المسوقين من خلال تمديد العمل بالسايلوات وتسهيل اجراءات الاستلام".

واكد على ان "صرف المستحقات المالية للمزارعين ضمن سقوف زمنية محددة وتقديم الدعم من البذور والاسمدة سيعطي حافزا للاستمرار وزيادة الغلة الزراعية وبما يدعم اقتصاد البلاد ويحافظ عليه من تأثيرات عدم استقرار السوق".

وأشاد خليل بـ"التعاون بين القوات الماسكة للأرض والمواطنين خاصة وأن صلاح الدين تعد ركيزة في تأمين سلة العراق الغذائية".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأراضي الزراعية وتحديداً حقول الحنطة شهدت اندلاع حرائق في مختلف المحافظات، ما تسبب بخسائر مالية جسيمة، في تكرار لسيناريو يتزامن مع مواسم الحصاد بدأ منذ العام 2018 وما زال مستمراً.

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