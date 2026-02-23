استقطاع الحوافز يفجر غضباً في مصفى كربلاء (صور)

شفق نيوز- كربلاء

نظم عدد من موظفي مصفى كربلاء، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية داخل المصفى رفضاً للقرارات الرامية إلى قطع الحوافز المالية مؤكدين تمسكهم بحقوقهم وعدم القبول بأي إجراءات تمس مستحقاتهم.

ورفع المحتجون، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز، لافتات عبّروا فيها عن اعتراضهم على القرار، مشددين على أن "الموظف النفطي يُعد موظفاً منتجاً يعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر وفي ظروف عمل صعبة تتسم بارتفاع درجات الحرارة صيفاً وانخفاضها شتاءً فضلاً عن التعرض للغازات والمواد الكيمياوية".

وأكد المشاركون في الوقفة أن "الحوافز تمثل جزءاً أساسياً من استحقاقاتهم مقابل طبيعة العمل الشاقة"، محذرين من اللجوء إلى "خطوات تصعيدية في حال تنفيذ قرار قطع الحوافز ومطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر فيه بما يضمن إنصاف العاملين في القطاع النفطي".

وكان مجلس الوزراء قد قرر استقطاع 30% من حوافز موظفي وزارة النفط