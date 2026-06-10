استعداداً لمحرم.. بابل تعبئ مواكبها الحسينية لمواجهة آفة المخدرات

شفق نيوز- بابل

عقدت الهيئات والمواكب الحسينية في محافظة بابل، يوم الأربعاء، مؤتمرها السنوي الثاني والعشرين بمشاركة ممثلين عن الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر محرم الحرام وإحياء مراسم العزاء والزيارات المليونية.

وقال ممثل المواكب والهيئات الحسينية في بابل، الحاج إبراهيم، إن المؤتمر يهدف إلى تنسيق الجهود بين المواكب الحسينية والجهات الحكومية والخدمية لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين والمعزين خلال شهر محرم.

وأضاف إبراهيم لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر شهد هذا العام تعاوناً مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل من أجل تعزيز حملات التوعية بين الشباب بمخاطر المخدرات، مبيناً أن المواكب الحسينية تؤدي دوراً مهماً في نشر الوعي المجتمعي إلى جانب دورها الديني والخدمي.

من جانبه، أكد صاحب أحد المواكب الحسينية، أبو رضا، أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتوحيد الجهود بين المواكب والدوائر المعنية، مشيراً خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن طرح ملف مكافحة المخدرات خلال أعمال المؤتمر يعد خطوة إيجابية تسهم في حماية الشباب من هذه الآفة الخطيرة.

بدوره، قال مدير العلاقات والإعلام في قيادة شرطة بابل، العقيد عمار الشمري، إن المؤتمر ناقش الجوانب الأمنية والخدمية الخاصة بحركة الزائرين خلال شهر محرم، لافتاً إلى مشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والأمنية في وضع الخطط الكفيلة بتأمين الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء وتوفير الحماية اللازمة للمواكب والزائرين.

ولفت الشمري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن الأجهزة الأمنية أكملت استعداداتها الخاصة بالمناسبة، مؤكداً استمرار التنسيق المشترك لضمان انسيابية حركة الزائرين والحفاظ على الأمن والاستقرار خلال فترة الزيارات.

من جهته، أوضح مدير مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل، العميد حيدر الحسون، أن مشاركة المديرية في المؤتمر تأتي انطلاقاً من أهمية نشر الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، خاصة بين فئة الشباب.

وأكد الحسون لوكالة شفق نيوز، أن المخدرات تمثل خطراً على الفرد والأسرة والمجتمع، داعياً إلى تعزيز التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للإبلاغ عن حالات الاتجار والتعاطي، فضلاً عن الاستفادة من المنابر الدينية والمواكب الحسينية في ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية التي تسهم في حماية الشباب من الانحراف.

وشدد على أن الإيمان والوعي المجتمعي يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الجهود المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من المخاطر المختلفة.

وشهد المؤتمر مناقشة عدد من الملفات الخدمية المتعلقة بتوفير المياه والطاقة الكهربائية والخدمات اللوجستية للمواكب الحسينية، فضلاً عن استعراض الخطط التنظيمية الخاصة بإدارة الحشود وتأمين انسيابية حركة الزائرين خلال أيام شهر محرم الحرام.