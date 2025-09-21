ازدحامات خانقة في بغداد مع انطلاق العام الدراسي الجديد

شفق نيوز- بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد صباح اليوم الأحد، ازدحامات مرورية خانقة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، بمشاركة أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب من مختلف المراحل الدراسية (باستثناء إقليم كوردستان).

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المواقف المرورية في العاصمة كانت شديدة التكدس في العديد من الشوارع والجسور الرئيسية، منها: سريع الدورة، محمد القاسم، مجسر الأمانة، مجسر قرطبة، مجسر الشعب، جسر البنوك، جسر الصرافية، جسر باب المعظم، جسر السنك، جسر الجمهورية، جسر المعلق، جسر الطابقين، جسر الجادرية، جسر القادسية، مجسر اليرموك، نفق الزيتون، منطقة العلاوي ونفقها، شارع مول بغداد، شارع المنصور، ساحة الفارس، تقاطع 14 تموز، ساحة التحرير، ساحة الخلاني، شارع النضال، شارع الجوازات، شارع أبو نؤاس، كرادة خارج، تقاطع المسبح، تقاطع عقبة، ومعسكر الرشيد.

وتأتي هذه الازدحامات تزامناً مع عودة الملايين من الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء العطلة الصيفية، ما أضاف ضغطاً على حركة المرور في العاصمة.

يشار إلى أن الحكومة العراقية تنفذ مشاريع استراتيجية لفك الاختناقات المرورية في بغداد، ضمن حزم متعددة تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة وتخفيف الزحام.

وتشمل هذه المشاريع إنشاء مجسرات وأنفاق في مواقع حيوية مثل ساحة النسور، تقاطع الفنون الجميلة، وساحة عدن، بالإضافة إلى تطوير مداخل العاصمة عبر الطريق الحلقي الرابع.