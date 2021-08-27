ارتفاع غير مسبوق بسعر الخبز في واسط.. وأصحاب الأفران يلومون التجارة

شفق نيوز/ شهدت محافظة واسط ارتفاعا غير مسبوق في سعر الخبز، جراء ارتفاع أسعار الطحين ذي النوعية الجيدة، وفق ما قاله أصحاب الافران.

وكانت افران المحافظة تبيع كل 10 أرغفة بألف دينار، غير أن الارتفاع بأسعار الدقيق خفضها الى 7 ارغفة و6 أرغفة في بعض المناطق.

وقال حمزة حسين صاحب مخبز من أهالي الكوت لوكالة شفق نيوز، إن ارتفاع أسعار الخبر تعود إلى ارتفاع سعر كيس الطحين من 18 الف دينار إلى 30 ألفا.

وتابع، أن "وزارة التجارة وزعت طحين نوع "سيال" (نوعية رديئة) على المواطنين الأمر الذي تسبب في زيادة سعر الدقيق ذات النوعية الجيدة".

بدوره، تحدث الخبير الاقتصادي أحمد عيد عن أهم أسباب ارتفاع سعر الطحين، قائلا إن "ارتفاع أسعار الدقيق في العراق جاء بسبب عوامل عديدة ، في مقدمتها عزوف الكثير من المزارعين عن الزراعة نتيجة الجفاف وقلة الموارد المائية، بالإضافة إلى حجب الدعم وقلة التخصيصات المالية الخاصة بالمزارعين من جانب الدولة، واعتمادها بشكل كبير على المستورد من محصول القمح".

وأضاف عيد لوكالة شفق نيوز، أن "الإحصائيات الأخيرة اشارت الى أن العراق بات يعتبر من أكثر البلدان المستوردة للقمح بعدما كان من المصدرين له في فترات سابقة".

وأشار إلى أن "هذا الاستيراد تأثر بشكل كبير مع تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لأن الاستيراد يتم عن طريق الشراء بالعملة الصعبة، ناهيك عن تذبذب البطاقة التموينية وعدم تسليم الحصة الكاملة من مادة الطحين في البطاقة التموينية".

وفي تصريح سابق لوكالة شفق نيوز ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون أن وزارة التجارة لديها ما يكفي من تجهيز المواطنين بالطحين خلال العام المقبل، وأن الارتفاع الذي حصل في أسعار الطحين هو فقط في المخابز.