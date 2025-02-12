احتجاز واعتداء.. اعتراض طلابي يثير غضب مسؤول في تربية نينوى (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في تربية نينوى، يوم الأربعاء، بأن مدير قسم التعليم المهني بالمديرية، قام باحتجاز عدد من طلبة "إعدادية الزراعة" لمدة ساعتين، واعتدى عليهم بالسب والشتم بعد سحب هواتفهم المحمولة وهوياتهم الشخصية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة وقعت عندما كان عدد من طلبة اعدادية الزراعة قد راجعوا قسم التعليم المهني للاستفسار عن إمكانية (شطر الاعدادية)، إلا أن المدير المعني تهجم عليهم وأصدر أوامر بتفتيش هواتفهم المحمولة وسحب هوياتهم، ثم قام بإبلاغ الشرطة بعد تصوير الطلبة لحظة تجاوزاته عليهم".

وبحسب المصدر، فإن "الطلبة كانوا قد قدموا اعتراضات على قرار شطر الاعدادية، إذ أبدوا مخاوفهم من عدم قدرتهم على الالتحاق بالدوام المسائي بعد تقسيم المدرسة، وفي مواجهة اعتراضاتهم قام المدير بحجزهم داخل مكتبه لفترة قاربت الساعتين".

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثائق تثبت تقديم الطلبة لشكاوى رسمية ضد تصرفات المدير، كما حصلت على مقطع فيديو وثقه الطلبة حين تم منعهم من التصوير، وتوثيق الاعتداءات التي تعرضوا لها.

يشار إلى أن هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث كان قسم التعليم المهني قد أصدر تعليمات بشأن شطر المدارس، إلا أن إدارة المدرسة والطلاب لم يتفقوا على هذه الخطوة التي تركت آثارًا سلبية على سير العملية التعليمية.