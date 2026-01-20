احتجاجاً على قرعة عقود محافظة بغداد.. تظاهرات غاضبة في العاصمة

شفق نيوز- بغداد

تظاهر العشرات من المتقدمين على عقود محافظة بغداد، يوم الثلاثاء، أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجاً على اعتماد آلية القرعة في تحديد أسماء المشمولين بالعقود، مؤكدين رفضهم لهذه الطريقة، مطالبين في الوقت نفسه بإنصافهم.

ورفع المتظاهرون لافتات عبّروا فيها عن استيائهم من القرعة معتبرين أنها لا تحقق العدالة ولا تراعي معايير الاستحقاق ولاسيما مع وجود أعداد كبيرة من المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط ويعانون من البطالة منذ سنوات.

ودعا المحتجون، مجلس محافظة بغداد والحكومة المحلية إلى إعادة النظر بآلية الاختيار واعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص محملين الجهات المعنية مسؤولية ما وصفوه بـ"الغبن الذي لحق بهم".

وأكد المتظاهرون، استمرار احتجاجاتهم لحين الاستجابة لمطالبهم، واتخاذ قرار منصف يضمن حقوقهم ويضع حداً لحالة القلق والانتظار التي يعيشونها منذ فترة طويلة