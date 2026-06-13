احتجاجاً على تردي الكهرباء.. متظاهرون يقطعون طريق الديوانية – النجف

شفق نيوز- الديوانية/ النجف

أقدم متظاهرون في قضاء غماس بمحافظة الديوانية، مساء السبت، على قطع الطريق العام الرابط بين الديوانية والنجف احتجاجاً على تردي ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في مناطقهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تظاهرات كبيرة شهدها القضاء، تخللها قطع الطريق الرابط بين الديوانية والنجف.

وأضاف أن المحتجين استخدموا الإطارات المحترقة لقطع الطريق العام ومنع حركة المرور.

وأشار إلى أن المتظاهرين طالبوا بزيادة حصة المحافظة من التيار الكهربائي، بعد تراجع ساعات التجهيز خلال الفترة الماضية، موضحين أن الانقطاع وصل إلى أكثر من خمس ساعات مقابل ساعة واحدة فقط من التجهيز.