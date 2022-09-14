27 ألف عامل أجنبي في كوردستان.. هذه آلية دخولهم

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الدفاع عن حقوق العمال الأجانب، يوم الأربعاء، أعداد العمال الأجانب في إقليم كوردستان، وعن أبرز المعاناة التي يواجهونها خلال العمل في الإقليم عموماً والسليمانية على وجه الخصوص.

وقال مسؤول المنظمة، حمه هزار، لوكالة شفق نيوز، إن "بحسب الإحصائيات الرسمية هناك قرابة 27 الف عامل أجنبي يعمل في محافظات إقليم كوردستان، وبمهن مختلفة".

وأضاف هزار، أن "الضغط الحاصل على العمال الأجانب أقل بكثير من الضغط الحاصل على العمال المحليين بسبب تناسب المردود المالي مع احتياجاتهم المحدودة، إلا أنهم يعانون من ارتفاع تكاليف إجازة العمل التي تدفع بعضهم للتحايل من أجل الحصول عليها، كما يعانون من ضعف الخبرة ومشكلة اللغة في التعامل بكوردستان، وهذا يتطلب دعمهم تدريبياً".

وأشار مسؤول المنظمة، إلى أن "البعض من العمال الأجانب يدخل إقليم كوردستان بصفة سائح لكن بعد أيام من دخوله، يقوم بممارسة إحدى المهن التي تكون مناسبة لامكانية".

وعن آلية دخول العمال الأجانب إلى إقليم كوردستان، أوضح هزار، أن "آلية الدخول تتم عبر الإجراءات العالمية لدخول العمال الأجانب لأي بلد، إذ يتطلب، ان يكون هناك عقد بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البلد الرئيسي للعامل، ووزارة العمل في البلد المستضيف".

واستدرك بالقول: "بسبب كون إقليم كوردستان ليس بدولة، فإن الإقليم مضطر للتعامل مع شركات تتعامل مع بعض الدول التي تستقطب العمالة الأجنبية، كدولة الإمارات".