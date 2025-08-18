يوم الأربعاء.. احتجاج جديد للمعلمين في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

قرر عدد من المعلمين والموظفين في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، تنظيم تظاهرة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أن تحركاتهم تأتي في إطار الضغط على الجهات المعنية لتنفيذ قرار المحكمة القاضي بإعادتهم إلى وظائفهم.

وقال عضو مجلس المعلمين المعترضين، نجم الدين محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "لجنة التنسيق الموحّدة للمعلمين والموظفين قررت تنظيم أول تظاهرة يوم الأربعاء المقبل أمام مبنى مديرية تربية رابرين في السليمانية، وذلك عند الساعة العاشرة صباحاً".

وأضاف محمد أن "المعلمين والموظفين غير راضين عن أوضاعهم، ويطالبون من جميع زملائهم من مختلف الشرائح، وكذلك الأحزاب السياسية خارج السلطة، بالمشاركة في التظاهرة للدفاع عن حقوقهم المشروعة".