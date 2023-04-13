إيطاليا ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الخميس، في روما مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع بحسب بيان لرئاسة الاقليم، سبل تعزيز العلاقات الإيطالية مع العراق وإقليم كوردستان وفرص العمل والاستثمار الإيطالي في العراق وإقليم كوردستان، وتوسيع آفاق التعاون المشترك وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة.

وإلى جانب التعبير عن الرغبة في تقوية العلاقات مع إيطاليا، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني أن العراق وإقليم كوردستان ينظران باهتمام بالغ إلى علاقاتهما مع إيطاليا ومستعدان لزيادة توسيع التعاون المشترك.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة، وفي هذا السياق، أعلن عن رفع مستوى تمثيل إيطاليا في إقليم كوردستان من قنصلية إلى قنصلية عامة، واصفاً علاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان بالمتميزة.

وبحث الاجتماع في أوضاع العراق بصورة عامة، وعلاقات أربيل وبغداد، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.