إيطاليا تبدي استعدادها لتوسيع التعاون مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أبدت الحكومة الإيطالية، يوم الخميس، استعدادها لتوسيع التعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، القنصل العام الإيطالي الجديد لدى إقليم كوردستان ميكيلي كاميروتا.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني هنأ القنصل الإيطالي الجديد بمناسبة تسلّم عمله، وتمنى له النجاح في مهامه، ولا سيما في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا على الصعد كافة.

من جانبه، أشار القنصل العام الإيطالي إلى أهمية توطيد علاقات بلاده مع إقليم كوردستان، وأعلن استعداد إيطاليا لتوسيع التعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.