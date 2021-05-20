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إيران تمدد حظر السفر مع إقليم كوردستان لغاية مطلع شهر حزيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-20T13:32:39+0000
إيران تمدد حظر السفر مع إقليم كوردستان لغاية مطلع شهر حزيران

شفق نيوز/ قررت السلطات الإيرانية تمديد حظر السفر عبر المنافذ الحدودية بينها وبين إقليم كوردستان لأسبوعين.

وقال نائب محافظ "سنة" في إيران إبراهيم زراعي في تصريح صحفي: "للحد من زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا تقرر تمديد حظر حركة المسافرين في المنافذ الحدودية بين إيران والإقليم لغاية الخامس من شهر حزيران المقبل".

وكانت إيران ومنذ نهاية شهر شباط الماضي عمدت ولمرات عدة على حظر حركة المسافرين مع الاقليم في المعابر الحدودية البرية فيما استثنت حاملي تأشيرة الدخول للعلاج، والطلبة، ولكن سُمح للمسافرين قصد إيران جوا.

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