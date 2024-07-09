إيداع قرابة 500 مليار دينار في حساب مالية اقليم كوردستان لدفع المرتبات الشهرية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إيداع قرابة 500 مليار دينار في حسابها المصرفي من قبل الحكومة الاتحادية لدفع رواتب الموظفين المدنيين لشهر حزيران/يونيو الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه، إيداع مبلغ مالي مقداره 421 مليارا، و 760 مليون دينار في الحساب المصرفي لها.

وأوضح البيان أن هذا المبلغ كجزء من رواتب شهر حزيران/يونيو للموظفين المدنيين في اقليم كوردستان.