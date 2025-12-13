أيام مهرجان دهوك مستمرة بحضور جماهيري لمحبي السينما (صور)

شفق نيوز- دهوك

أفاد مسؤول اعلام مهرجان دهوك السينما الدولية في نسخته الـ12 حسن عارف، بأن فعاليات المهرجان ما زالت متواصلة في مدينة دهوك من خلال عرض الأفلام المشاركة داخل القاعات المخصصة إلى جانب تنظيم ندوات وجلسات حوارية تناقش واقع السينما الكوردية ومواضيع فنية وثقافية اخرى ذات صلة بصناعة الأفلام.

وأضاف عارف، لوكالة شفق نيوز، أن "نسخة هذا العام شهدت حضورا جماهيريا واسعا ولا سيما خلال عروض الأفلام الكوردية المشاركة"، مبينا أن "اللجنة المشرفة على المهرجان نظمت أيضاً جولات ميدانية لضيوف المهرجان شملت زيارة عدد من الأماكن السياحية والمواقع الأثرية إضافة إلى بعض المعامل والمنشآت داخل المدينة بهدف التعريف بالجانب الثقافي والاقتصادي لمحافظة دهوك".

من جانبه قال الفنان زيكير كوزيي إن "مهرجان دهوك السينمائي يعد مكسبا مهما للمحافظة لكونه استطاع خلال النسخ الماضية استقطاب عدد كبير من المخرجين وصناع السينما الأجانب"، إلا أنه أشار إلى أن "نسخة هذا العام شهدت تراجعا مقارنة بالسنوات السابقة ولا سيما من ناحية التسويق الإعلامي".

ولفت إلى أن "المهرجان في دوراته السابقة كان يشهد حضورا واسعا من المواطنين وأهالي دهوك، بينما يلاحظ هذا العام أن الحضور يقتصر في الغالب على السينمائيين ومحبي السينما".

بدوره تحدث محمد شيرواني مخرج فيلم "النقاب" وهو أحد الأفلام الكوردية المشاركة في المهرجان لوكالة شفق نيوز، عن قصة الفيلم مبيناً أن "العمل يتناول حياة امرأة نازحة ترتدي النقاب وتواجه صعوبات كبيرة في الحصول على فرصة عمل بسبب مظهرها".

وأوضح أن "الرسالة الأساسية للفيلم تتمثل في ضرورة أن تعتمد الشركات وأصحاب العمل على كفاءة الأشخاص وقدراتهم المهنية لا على مظهرهم أو معتقداتهم الفكرية لأنها تمثل قناعات شخصية يجب احترامها".

ويشهد مهرجان دهوك السينمائي مشاركة 110 أفلام كوردية وأجنبية تتنافس على جوائز المهرجان حيث تضم الأعمال المشاركة أفلاماً طويلة وقصيرة وأفلاماً وثائقي، وقد انطلقت فعاليات المهرجان في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، على أن تختتم في السادس عشر منه بحفل ختامي يتم خلاله توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في مختلف فئات المنافسة.