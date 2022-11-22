وقفة احتجاجية في إقليم كوردستان لإدانة الهجمات الإيرانية والتركية

شفق نيوز / نظم ناشطون من إدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء، ضد الهجمات الإيرانية والتركية على مناطق غرب كردستان والإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين تجمعوا في متنزه ليلى قاسم في كلار، مركز إدارة گرميان، بمشاركة عدد من الناشطين، بغية إدانة هجمات الدولتين التركية والإيرانية على غرب كردستان وإقليم كردستان.

ورفع الناشطون، في الوقفة، شعارات "المقاومة هي الحياة" و"عاشت مقاومة أهالي غرب كردستان".

وقال الناشط هيمن محمد، إن "الجيش التركي والقوات الإيرانية، شنوا مجدداً هجمات فاشية على شعب كوردستان"، موكداً أن "النظامين الإيراني والتركي، يمران بأزمة سياسية وعسكرية واقتصادية عميقة، ويريدان مواصلة الهيمنة على مقدرات الشعوب الأخرى من خلال استمرار هذه الهجمات".

وطالب، محمد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإنسانية بـ"معاقبة تركيا وإيران، لانتهاكهما حرمة الدم العراقي، فضلاً عن انتهاك سيادة البلاد".