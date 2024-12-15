وفد من مالية اقليم كوردستان يصل بغداد للتباحث بشأن مصير رواتب 3 أشهر

شفق نيوز/ وصل وفد من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، صباح يوم الأحد، الى العاصمة بغداد للتباحث مع الجهات الاتحادية المعنية بمسألة تأخر تمويل الرواتب للأشهر الثلاثة تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني نوفمبر الماضيين وشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الوفد يرأسه وزير المالية في الاقليم آوات شيخ جناب نوري.

ويعاني الموظفون والعاملون في القطاع العام باقليم كوردستان من اوضاع معيشية صعبة جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم الشهرية، وبسبب ذلك بدأت الاضرابات عن الدوام الرسمي تتصاعد بوتيرة عالية في محافظة السليمانية لتشمل قطاعات حيوية من المستشفيات والمدارس وغيرها من الدوائر والمؤسسات الحكومية.