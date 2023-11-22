وفد من إقليم كوردستان يعتزم زيارة بغداد للتفاوض على رواتب الأشهر الأخيرة

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وفد من حكومة إقليم كوردستان، زيارة إلى العاصمة بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية على تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم للأشهر الثلاثة الأخير من العام 2023.

صرّح بذلك وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب نوري على هامش زيارة أجرها، اليوم الأربعاء، إلى جامعة "كويسنجق" في محافظة أربيل.

وقال نوري للصحفيين، ان حكومة الإقليم أرسلت ميزانية المراجعة الى الحكومة الاتحادية بشأن تمويل رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي.

وأضاف أن وفد حكومة الإقليم جاهز للذهاب الى بغداد لاستئناف المفاوضات بشأن موضوع تلك الرواتب، مردفا بالقول إن: ما نشعر به ووصلنا من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان هناك استعداداً من قبل الحكومة الاتحادية لحل الخلافات مع اقليم كوردستان.

هذا ولم يحدد الوزير موعداً لزيارة الوفد المرتقبة.