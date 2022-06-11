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وفد من البيشمركة يتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماعات "نيسا"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-11T10:39:10+0000
وفد من البيشمركة يتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماعات "نيسا"

شفق نيوز / غادر وفد من وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في برامج وكالة الأمن القومي، وعقد سلسلة من الاجتماعات بواشنطن.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفد البيشمركة سيشارك في سلسلة من الاجتماعات والندوات التي تنظمها منظمة NESA الأمريكية".

وأضافت أن "وفد البيشمركة سيعقد لقاءات واجتماعات عدة خلال فترة تواجده في واشنطن، بالإضافة إلى المشاركة في جميع برامج NESA المخصصة للبحث الاستراتيجي على المستوى الدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط".

وتعقد NESA مؤتمرات واجتماعات وندوات سنوية في هذا المجال، وغالباً ما تدعو كبار المسؤولين من معظم الدول الحليفة، للمشاركة فيها.

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