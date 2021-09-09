وفد أمني رفيع يصل إلى أربيل قادماً من بغداد

شفق نيوز / وصل رئيس اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتحابات، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، يوم الخميس، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وجاء في بيان مقتضب للمكتب الإعلامي للعمليات المشتركة ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الزيارة تأتي لغرض "عقد أجتماع في مقر وزارة داخلية إقليم كوردستان، بحضور الوزير ريبر أحمد، وقادة شرطة محافظات الإقليم والجهات ذات العلاقة للخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات".

ويجري رئيس لجنة حماية الانتخابات، زيارات متواصلة لمحافظات البلاد كافة، لغرض الاطلاع على سير الإجراءات الخاصة بالتحضير ليوم الاقتراع في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.