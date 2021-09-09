سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفد أمني رفيع يصل إلى أربيل قادماً من بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-09T15:48:44+0000
وفد أمني رفيع يصل إلى أربيل قادماً من بغداد

شفق نيوز / وصل رئيس اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتحابات، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، يوم الخميس، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وجاء في بيان مقتضب للمكتب الإعلامي للعمليات المشتركة ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الزيارة تأتي لغرض "عقد أجتماع في مقر وزارة داخلية إقليم كوردستان، بحضور الوزير ريبر أحمد، وقادة شرطة محافظات الإقليم والجهات ذات العلاقة للخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات".

ويجري رئيس لجنة حماية الانتخابات، زيارات متواصلة لمحافظات البلاد كافة، لغرض الاطلاع على سير الإجراءات الخاصة بالتحضير ليوم الاقتراع في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

related

محاكاة تجريبية لأجهزة التصويت الانتخابية في السليمانية

Date: 2021-08-23 11:33:26
محاكاة تجريبية لأجهزة التصويت الانتخابية في السليمانية

"جدال عنيف" ينهي حياة فتاة على يد شقيقها في أربيل

Date: 2020-07-28 12:55:33
"جدال عنيف" ينهي حياة فتاة على يد شقيقها في أربيل

أوقاف أربيل توضح ملابسات ما جرى في "الإسراء والمعراج"

Date: 2021-01-29 16:59:58
أوقاف أربيل توضح ملابسات ما جرى في "الإسراء والمعراج"

واشنطن توجه تهمة الرشوة لشخصين يقيمان في أربيل

Date: 2020-09-19 15:52:56
واشنطن توجه تهمة الرشوة لشخصين يقيمان في أربيل

أربيل تحتضن جلسات حوارية حول الدستور السوري المرتقب

Date: 2021-05-27 16:34:24
أربيل تحتضن جلسات حوارية حول الدستور السوري المرتقب

عبدالمهدي يزور أربيل ويعقد لقاءات على "مستوى عال"

Date: 2019-06-10 19:15:35
عبدالمهدي يزور أربيل ويعقد لقاءات على "مستوى عال"

بالفيديو.. ثلوج كثيفة تغلق معبراً دولياً رئيساً بين إقليم كوردستان وإيران

Date: 2020-02-09 17:39:29
بالفيديو.. ثلوج كثيفة تغلق معبراً دولياً رئيساً بين إقليم كوردستان وإيران

أربيل.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث على طريق سياحي

Date: 2020-10-23 20:57:22
أربيل.. مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث على طريق سياحي