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وفاة محافظ أربيل متأثراً بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-18T05:11:49+0000
وفاة محافظ أربيل متأثراً بفيروس كورونا

شفق نيوز/ توفي محافظ أربيل فرست صوفي يوم الاربعاء عن عمر ناهز 42 عاما جراء اصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وتوفي رئيس الحكومة المحلية لعاصمة إقليم كوردستان بعد مرور 30 يوماً على اصابته بالوباء.

وصوفي من مواليد عام 1978 من اهالي قضاء جومان شمالي محافظة أربيل، وحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة صلاح الدين.

و مارس الراحل التدريس في الجامعة قبل ان يصبح عضوا في برلمان اقليم كوردستان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وشغل ايضا منصب عضو في لجنة الاصلاح التي شكلها الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

وانتخب مجلس محافظة اربيل في نهاية العام الماضي صوفي محافظاً لأربيل خلفاً لنوزاد هادي الذي شغل المنصب 15 عاماً.

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