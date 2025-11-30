وفاة رجل مسن إثر اندلاع حريق داخل منزل في السليمانية (صور وفيديو)

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، مساء اليوم الأحد، بمصرع رجل مسن يُقدّر عمره بنحو 70 عاماً إثر اندلاع حريق داخل منزله في المدينة.

ووفقاً للمعلومات فإن الحريق اندلع في منزل عائد للمواطن "علي كمال"، حيث كان الرجل المسن يعيش بمفرده، وتم إبلاغ الدفاع المدني في الساعة 10:47 مساءً، لتهرع فرق الإطفاء إلى الموقع وتتمكن من السيطرة على النيران.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن الرجل المسن فَقَد حياته اختناقاً جراء الدخان المتصاعد داخل المنزل، والذي اندلع بسبب تماس كهربائي، مشيراً إلى أن فرق الطب العدلي قامت بنقل الجثمان، فيما وصلت الشرطة والجهات المختصة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.