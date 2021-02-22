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وفاة أحد المصابين بقصف أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-22T11:38:45+0000
وفاة أحد المصابين بقصف أربيل

شفق نيوز/ أعلنت صحة أربيل، الاثنين، وفاة أحد المصابين بالقصف الصاروخي الذي استهدف عاصمة الإقليم، متأثراً بجراحه.

وقالت إن المتوفى يدعى نواف راشد له من العمر 31 عاماً، نزح إلى أربيل من محافظته صلاح الدين، أصيب خلال سقوط صاروخ قرب سوق للماشية.

وتعرضت اربيل الاثنين (١٥ شباط ٢٠٢١) لقصف بعدة صواريخ، اثنان منهما سقطا في مطارها الدولي، والبقية في أحياء سكنية وقرب بعثات دبلوماسية، ما تسبب بمقتل شخص، وإصابة آخرين بينهم جندي أميركي.

وقالت صحة أربيل أن مصاباً واحداً متبقياً في المستشفى ويدعى مصطفى قادر من أهالي كوباني شمال شرقي سوريا وعمره 17 سنة.

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