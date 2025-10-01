أوضاع المسيحيين على طاولة نيجيرفان بارزاني ووفد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، مع وفد من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية برئاسة الميتروبوليت أنطوني، مسؤول العلاقات الخارجية، ملف أوضاع المسيحيين في الإقليم.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء حضره القنصل العام الروسي في إقليم كوردستان، وجرى بحث أوضاع المكونات ولا سيما المسيحيين في الإقليم، وعلاقات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مع المجتمع والكنائس المسيحية في إقليم كوردستان والعراق، وكذلك علاقات روسيا مع العراق والإقليم.

ورحب الرئيس نيجيرفان بارزاني، بحسب البيان، بالوفد وأبدى سروره بهذه الزيارة، التي اعتبرها دليلاً على دعم إقليم كوردستان في الساحة الدولية، كما أكد أن الإقليم يفتخر بثقافة التعايش والقبول المتبادل والتسامح بين مكوناته، وسيظل حامياً لهذه الثقافة.

وأشار البيان، إلى أن "اللقاءات مع ممثلي المكونات الدينية في الإقليم، تناولت مراحل العلاقات التاريخية بين كوردستان وروسيا، وأهمية الحوار والتواصل بين المكونات الدينية والقومية وعلاقاتها الخارجية".

وأعرب الوفد عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، كما أثنى على ثقافة التعايش بين المكونات الدينية والقومية في الإقليم، وسط تجديد الشكر لجهود حماية حقوقهم وحرياتهم.

وكان وفد الكنيسة قد زار أربيل الأسبوع الماضي للمشاركة في مؤتمر الكنيسة الشرقية الآشورية.