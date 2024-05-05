وزير مالية اقليم كوردستان يتوقع موعد إرسال بغداد لرواتب شهر نيسان

شفق نيوز/ صرّح وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب نوري، يوم الأحد، بأن وزارته قد أوفت بجميع التزاماتها لوزارة المالية الاتحادية من أجل إرسال رواتب موظفي لشهر نيسان الفائت، مضيفا "نعتقد أنه لا توجد عوائق أمام تحويل الراتب".

وقال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام المحلية في اربيل، إن "حكومة إقليم كوردستان أدت ما كان لازما عليها من اجل ارسال رواتب شهر نيسان الماضي من قبل وزارة المالية العراقية"، مردفا بالقول "نتوقع أنه بعد الانتهاء من عملية توزيع رواتب الموظفين الاتحاديين سيتم إرسال رواتب اقليم كوردستان".

وأضاف أنه "نعتقد أنه لا توجد عوائق أمام إرسال رواتب شهر نيسان لموظفي إقليم كوردستان.

ورداً على سؤال "متى ستصل الرواتب؟" أجاب الوزير قائلا: هذه المعلومات لدى وزارة المالية العراقية.