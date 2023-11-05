وزير الصحة: إقليم كوردستان بحاجة إلى مراكز للتأهيل من إدمان المخدرات

شفق نيوز/ صرّح وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الأحد، بأن محافظات الإقليم بحاجة إلى مراكز للتأهيل من إدمان المخدرات لعلاج المتعاطين، وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وقال البرزنجي بجلسة حوارية في اربيل، إنه في جميع الدوائر الاصلاحية توجد مراكز طبية لمتابعة أوضاع النزلاء من مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية وتقديم العلاج النفسي لهم، مستدركا القول، نحن بحاجة إلى مراكز للتأهيل من الإدمان.

وأضاف أن، وزارة الصحة اتفقت مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن يتم فتح مراكز للتأهيل في محافظات الإقليم كافة من أجل علاج النزلاء المدمنين بعد إطلاق سراح أو تخفيف الحكم عنهم من قبل القضاء، مؤكدا أن تلك المراكز ستمكّن من إعادة إدماج المدمنين في المجتمع.

وكان منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري قد أعلن، في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023، أن مجموع اولئك الذين القت القوات الامنية القبض عليهم بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة في اقليم كوردستان وصلت إلى أكثر 3300 متهم.

وقال زيباري في كلمة له خلال المؤتمر الأول لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة اربيل، ان هذه الاحصائية خطيرة للغاية، مؤكدا "حاليا نحن نواجه خطراً كبيراً نتيجة انتشار المواد المخدرة".

ودعا المسؤول الحكومي الكوردي، المجتمع الدولي الى وضع حكومة اقليم كوردستان الى جنب الحكومة الاتحادية ضمن خارطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مطالبا بتعريف الإقليم أيضاً كمنطقة حرجة من ناحية انتشار المواد المخدرة.