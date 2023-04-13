وزير الدفاع الإيطالي يشيد بدور إقليم كوردستان

شفق نيوز/ في آخر لقاءاته بالعاصمة الإيطالية روما، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو.

وعبر بارزاني عن الشكر والتقدير لمساعدات ودعم إيطاليا العسكري لقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش، مبيّناً رغبة العراق وإقليم كوردستان في استمرار التعاون المشترك مع إيطاليا في المجالات الأمنية والعسكرية، بحسب بيان لرئاسة الاقليم.

من جهته، أشاد وزير الدفاع الإيطالي وعبّر عن تقدير بلاده لدور إقليم كوردستان في تعزيز الاستقرار الأمني بالعراق والمنطقة والتصدي للإرهاب، شاكرًا إقليم كوردستان على تعاونه وتنسيقه مع القوات الإيطالية العاملة في إقليم كوردستان.

وعبر الجانبان عن إرادتهما الاستمرار في التعاون الأمني والتصدي للإرهاب، واتفقا في الرأي بأن الأوضاع الاقتصادية مرهونة بالاستقرار الأمني، ولهذا من المهم أن يتم تمتين اقتصاد العراق وإقليم كوردستان. كما تبادل الجانبان الآراء حول أحدث المستجدات في المنطقة.