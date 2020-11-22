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وزير الخارجية التركي يهاتف بارزاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-22T11:41:11+0000
وزير الخارجية التركي يهاتف بارزاني

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاحد اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

وخلال الاتصال الهاتفي، قدم وزير الخارجية التركي تعازيه إلى رئيس الحكومة وإقليم كوردستان عموماً بوفاة محافظ أربيل فرست صوفي، والشخصية المعروفة في منطقة بارزان الشيخ محمود الشيخ عبد الله بارزاني، كما عبّر عن تعاطفه مع ذوي الراحلين.

كذلك جرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث سبل تكثيف وتضافر الجهود بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا، وناقش الجانبان تبادل الخبرات بهذا الصدد، بحسب بيان صادر عن حكومة الاقليم.

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