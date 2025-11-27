وزير التخطيط الكوردستاني: سكان الإقليم يشكلون أكثر من 14% من إجمالي عدد السكان بالعراق

شفق نيوز - أربيل

أعلن وزير التخطيط في اقليم كوردستان دارا رشيد، يوم الخميس، أن السكان في الاقليم يشكلون أكثر من 14% من إجمالي عدد السكان في العراق، وفقا للنتائج النهائية المعلنة للتعداد السكاني العام الذي أجرته البلاد قبل سنة من الآن.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى الوزارة باربيل، ان الحكومة العراقية خصصت حوالي 500 مليار دينار لإجراء التعداد السكاني العام، مبينا أن الإقليم لم يحصل سوى على 12 مليارا من ذلك المبلغ، وإذا ما احتسبنا نسبة 12% السابقة المخصصة لكوردستان لكان المبلغ 50 مليارا هي حصة الإقليم.

وأضاف "رغم ذلك فقد تمكنا بأقل ميزانية واقصر الفترات من إجراء افضل تعداد سكاني بشهادة الحكومة الاتحادية".

وتابع الوزير بالقول إن: نسبة السكان في إقليم كوردستان في هذا التعداد وصلت الى 6 ملايين، و519 ألفا، و129 مواطنا، مما يعني أن سكان الاقليم يشكلون أكثر من 14% من إجمالي عدد السكان في العراق.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، يوم أمس الأربعاء، النتائج النهائية للتعداد السكاني العام في العراق، واصفا المجتمع العراقي بأنه شاب وواعد.

وقال تميم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن إجمالي عدد الأسر في العراق بلغ حوالي 8 ملايين، و54 ألفا، و385 أسرة، مردفا بالقول إن إجمالي عدد السكان بلغ من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في البلاد 46 مليونا و 118 الفا، و 793 فردا لحظة لحظة إجراء التعداد في حينها.

هذا وبلغ عدد سكان الأجانب المتواجدين في العراق في حينها 340 ألفا و131 فردا، وعدد السكان العراقيين من غير الاجانب 45 مليونا، و 778 فردا، وفقا للوزير.

كما أشار تميم إلى ان عدد الذكور بلغ حوالي 23 مليونا و161 بنسبة 50,2% من السكان، فيما بلغ عدد الاناث 22 مليونا و 957 ألفا بنسبة 49.8% من التعداد السكان العام، مبينا أن عدد الأفراد الذين تتراوح اعمارهم من 15 - 45 عاما 27 مليونا، و800 شخص مما يمثل 60% من عدد السكان في العراق.

وأجرى العراق أول تعداد سكاني شامل منذ 37 عاماً في يومي 20 و21 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت، في شهر شباط/ فبراير 2025، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.